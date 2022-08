Covid oggi Italia, 8.355 contagi e 60 morti: bollettino 29 agosto

(Adnkronos) – Sono 8.355 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 29 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 60 morti. I tamponi processati, tra antigenici e molecolari, sono 62.967, con il tasso di positività che scende al 13,3% (ieri era al 15% su 117.767 tamponi processati). Ci sono + 3 i ricoveri, invariati quelli in terapia intensiva.

I DATI DELLE REGIONI



Lazio – Sono 819 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 29 agosto 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 7 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 8.445 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 9,6%. I ricoverati sono 614, 4 in più da ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 44, 3 in più da ieri. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 5.314. I casi a Roma città sono a quota 518.

Abruzzo – Sono 359 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 29 agosto 2022 in Abruzzo, secondo i dati Covid dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 2 morti che porta il totale a 3.628 vittima. Da ieri sono guarite 545 persone. I ricoverati in area medica sono 147 pazienti. Le terapie intensive occupate sono 9, una in più rispetto a ieri.

Sardegna – Sono 226 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 29 agosto 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri è stato registrato un morto nell’isola, si tratta di un 79enne di Oristano. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1.024 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 come ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 101, 2 in meno di ieri. In isolamento domiciliare 11.816 persone.

Toscana – Sono 276 i nuovi contagi da Coronavirusin oggi, 29 agosto, in Toscana. Nessun decesso. Sono stati eseguiti 277 tamponi molecolari e 1.857 tamponi antigenici rapidi, di questi il 12,9% è risultato positivo. Sono invece 439 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 62,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 82.530, +0,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 286 (18 in meno rispetto a ieri), di cui 10 in terapia intensiva (4 in più).