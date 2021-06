Covid oggi Italia, 881 contagi e 17 morti: bollettino 20 giugno

Sono 881 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 giugno in Italia, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 17 decessi, come riporta l’aggiornamento quotidiano del ministero della Salute

Scende dunque sotto quota mille il numero di nuovi positivi al coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati 150.522 i tamponi effettuati, con un indice di positività dello 0,6%. Sale a 4.037.996 il numero dei guariti da inizio pandemia, 2.304 in più da ieri. In calo, 5 in meno oggi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva: 389.