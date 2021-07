Covid oggi Italia, 888 contagi e 13 morti: bollettino 12 luglio

Sono 888 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 12 luglio 2021, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 13 morti. Eseguiti da ieri 73.571 tamponi, il tasso di positività è all’1,2%.

SARDEGNA – Sono 51 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 luglio in Sardegna, secondo i dati dell’ultimo bollettino dell’Unità di crisi regionale. Non si registrano morti. Sono 57.580 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati nella regione dall’inizio dell’emergenza. In totale sono stati eseguiti 1.415.018 tamponi, per un incremento complessivo di 1.017 test rispetto al dato precedente.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 17 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 12 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Non sono stati registrati morti. “Oggi in Friuli Venezia Giulia su 823 tamponi molecolari sono stati rilevati 16 nuovi contagi con una percentuale di positività del 1,94%. Sono inoltre 349 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali è stato rilevato un solo caso (0,29%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti scendono a 3”, comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, il quale ha evidenziato che circa il 70% dei nuovi contagi riguarda persone con meno di 39 anni d’età.

I decessi complessivamente ammontano a 3.789, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.012 a Udine, 671 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 103.087, i clinicamente guariti 11, mentre le persone in isolamento sono 221.

Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 107.112 persone. Non si registrano positività tra il personale del Sistema sanitario regionale né tra gli ospiti e gli operatori delle strutture residenziali per anziani né tra i rientranti dall’estero.

ABRUZZO – Nessun nuovo contagio da coronavirus e nessun morto oggi 12 luglio in Abruzzo, secondo i dati aggiornati dell’ultimo bollettino. Il totale dei casi positivi in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza rimane a 75162. Il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 2512. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 71708 dimessi/guariti (+12 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 942 (-12 rispetto a ieri); 29 pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri con nessun nuovo ingresso) in terapia intensiva, mentre gli altri 912 (-12 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 473 tamponi molecolari (1214038 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 328 test antigenici (533334).

TOSCANA – Sono 66 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 12 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione, come rende noto il governatore Eugenio Giani sui social. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 66 su 3.288 test di cui 2.979 tamponi molecolari e 309 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,01% (3,6% sulle prime diagnosi)”, scrive, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 3.393.392.

Da ieri registrati 2 morti. I nuovi casi sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,04% e raggiungono quota 236.652 (96,6% dei casi totali). Secondo il bollettino sono stati eseguiti 2.979 tamponi molecolari e 309 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2% è risultato positivo. Sono invece 1.851 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 3,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 1.471, -2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 80 (1 in meno rispetto a ieri), di cui 14 in terapia intensiva (1 in meno).

VALLE D’AOSTA – Nelle ultime 72 ore in Valle d’Aosta sono stati rilevati due nuovi casi positivi al Covid-19 a fronte di 502 persone sottoposte a tampone. I contagiati attuali sono 22 e si trovano tutti in isolamento domiciliare. Tre i guariti. I morti dall’inizio della pandemia restano 473. Sono i dati del bollettino diffuso dalla Regione Valle d’Aosta in base ai dati dell’Usl.

PUGLIA – Sono 19 contagi i contagi da Covid rilevati oggi, 12 luglio, in Puglia, dove sono stati registrati 4.342 tamponi per l’infezione da coronavirus. Lo evidenzia il bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla regione sulla base delle informazioni del dipartimento della Salute. Sono stati registrati 2 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia Bat. Ieri erano zero. In tutto hanno perso la vita 6.652 persone. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.741.375 test.

CALABRIA – Sono 13 i nuovi contagi da Coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 12 luglio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 2 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 1.062 tamponi. Da ieri i guariti sono stati 26. Da inizio pandemia nella Regione ci sono stati 1.236 decessi. Il bollettino, inoltre, registra 1 ricoverato in più e due terapie intensive occupate, in calo di uno. In 15 sono in isolamento.

CAMPANIA – Sono 69 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 12 luglio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 2 morti, di cui uno avvenuto in precedenza, ma registrato solo oggi. In terapia intensiva 15 pazienti Covid, 198 quelli nei reparti di degenza.