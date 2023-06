Covid oggi Italia, 9.084 casi e 108 morti: bollettino ultima settimana

(Adnkronos) – Scendono i contagi e i morti Covid in Italia. Nella settimana dal 2 al 9 giugno si sono registrati 9.084 nuovi contagi di Covid-19 in calo del 31,2% rispetto alla settimana precedente (quando erano 13.208).

Sono stati 108 i decessi in 7 giorni, in flessione del 13,6% rispetto alla settimana precedente (quando erano 125). Sono i dati del bollettino settimanale del ministero della Salute, che fotografano l’andamento della situazione epidemiologica di Covid-19.

Scende al 4,4% il tasso di positività per Covid-19 in Italia nell’ultima settimana, rispetto ai 7 giorni precedenti in cui si attestava a quota 5,4%. E’ quanto emerge dal bollettino settimanale del ministero della Salute, relativo al periodo 2-8 giugno, che fotografa l’andamento della situazione epidemiologica da Covid nel Paese. In calo i test eseguiti in 7 giorni: il bollettino riporta un totale di 208.410 tamponi, rispetto ai 246.019 della settimana precedente.