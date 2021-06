Covid oggi Italia, 927 contagi e 10 morti: bollettino 24 giugno

Sono 927 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 24 giugno, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, secondo la tabella, registrati 10 morti.

LOMBARDIA – Sono 155 i positivi al coronavirus Sars-CoV-2 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore e 4 i morti, dato quest’ultimo che fa salire a 33.765 il totale delle vittime del virus dall’inizio della pandemia. Sono i numeri resi noti dalla Regione, che nel suo aggiornamento fa il punto anche sui tamponi effettuati nell’ultima giornata: sono 32.837, per un totale di 11.420.780, mentre il rapporto positivi/tamponi si attesta allo 0,4%.

Calano i ricoverati in terapia intensiva: sono 65 (-7) mentre i pazienti negli altri reparti sono 321 (-29).

CALABRIA – Sono 31 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 giugno in Calabria, secondo i dati dell’ultimo bollettino del dipartimento Tutela della salute della Regione. Si registrano altri 2 morti. Ci sono +186 guariti, -157 attualmente positivi, -154 in isolamento, – 5 ricoverati e, infine, +2 terapie intensive (per un totale di 9). I decessi da inizio pandemia sono in tutto 1.223.

PIEMONTE – Sono 36 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 24 giugno. Registrato inoltre un altro morto. I nuovi positivi sono pari allo 0,3% di 13.877 tamponi eseguiti, di cui 9.171 antigenici. Dei 36 nuovi casi, gli asintomatici sono 18 (50%). I casi sono 9 di screening, 21 contatti di caso, 6 con indagine in corso, nessun caso in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 3 in ambito scolastico e 33 tra la popolazione generale.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 366.774, di cui 29.571 Alessandria, 17.489 Asti, 11.523 Biella, 52.923 Cuneo, 28.253 Novara, 196.314 Torino, 13.730 Vercelli, 12.975 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.501 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.495 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

CAMPANIA – Sono 112 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall’analisi di 7.803 tamponi molecolari. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 7 nuovi decessi, 3 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 4 in precedenza, ma registrati ieri.

Sono 20 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 252 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

LAZIO – Sono 97 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 24 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati 3 morti. A Roma, segnalati 65 casi. “Oggi nel Lazio, su quasi 9mila tamponi (-255) e oltre 13mila antigenici per un totale di quasi 22mila test, si registrano 97 nuovi casi positivi (dato stabile), si registrano 3 decessi (+1), i ricoverati sono 254 (-2). I guariti sono 335, le terapie intensive sono 74 (-1). Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,1%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,4%. I casi a Roma città sono a quota 65”, dice l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato.

ABRUZZO – Sono 40 (di età compresa tra 10 e 84 anni) i nuovi contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 24 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. I positivi al Covid in totale dall’inizio dell’emergenza sono 74.694. Nelle ultime 24 ore registrato 1 morto.

31 pazienti (-4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 2 (invariato rispetto a ieri con nessun nuovo ingresso) in terapia intensiva, mentre gli altri 1004 (-43 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3.378 tamponi molecolari (1175441 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 1.236 test antigenici (496734).

Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.86 per cento.

SARDEGNA – Sono 16 nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo l’ultimo bollettino di oggi, 24 giugno. Nessun nuovo decesso registrato. I tamponi in più eseguiti sono stati poco più di 3mila. Calano ancora i ricoveri, 42 (-11 rispetto al monitoraggio precedente), 5 i pazienti in terapia intensiva (+1). Attualmente sono 2.330 le persone in isolamento domiciliare e 45 i guariti in più. Dei 57.162 casi positivi complessivamente accertati, 14.973 (+8) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.685 (+4) nel Sud Sardegna, 5.165 a Oristano, 10.964 a Nuoro, 17.361 (+4) a Sassari.

PUGLIA – Sono 42 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 24 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, non si registrano morti. Prosegue a buon ritmo l’aumento dei guariti e pertanto diminuiscono gli attuali positivi. Lento ma costante il calo dei ricoverati.

Come si osserva nel bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute, oggi in Puglia sono stati effettuati 6.292 tamponi per l’infezione da coronavirus e sono stati rilevati 42 casi positivi: 10 in provincia di Bari, 12 in provincia di Brindisi, 1 nella provincia Bat, 5 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi casi erano 63 su 6.684 test.

Non sono stati registrati decessi. Ieri erano 3. Rimangono quindi 6.613 le persone che hanno perso la vita. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.640.463 test. Sono 241.154 i pazienti guariti mentre ieri erano 240.487 (+667). I casi attualmente positivi sono 5.312 mentre ieri erano 5.937 (-625). I pazienti ricoverati sono 181 mentre ieri erano 186 (-5).

VALLE D’AOSTA – Nessun decesso e due nuovi contagi da coronavirus oggi, 24 giugno, secondo il bollettino con i dati della Valle d’Aosta. Il totale delle persone colpite da Covid 19 nella regione da inizio epidemia a 11.678. I positivi attuali sono 35, -3 rispetto a ieri, di cui uno ricoverato in ospedale e 34 in isolamento domiciliare. Nessun paziente risulta, invece, ricoverato in terapia intensiva. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della regione.

I guariti sono oggi 11.170 + 5 rispetto a ieri mentre i tamponi fino ad oggi effettuati sono 138.002, +15 di cui 37.974 processati con test antigienico rapido. I decessi di persone risultate positive al virus in Valle d’Aosta sono da inizio emergenza ad oggi 473.

BASILICATA – In Basilicata sono 28 i nuovi contagi da Covid registrati oggi, 24 giugno, su un totale di 673 tamponi molecolari. Non si registrano decessi. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il consueto bollettino. I lucani guariti o negativizzati nelle ultime 24 ore sono 28. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 27 (-4) di cui nessuno in terapia intensiva. Gli attuali positivi sono 886 (dato invariato).

MARCHE – Sono 12 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 24 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Nelle ultime 24 ore, in base alla tabella, sono stati testati 1.858 tamponi: 898 nel percorso nuove diagnosi (di cui 229 screening con percorso Antigenico) e 960 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 1,3%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 12 (1 nella provincia di Macerata, 2 nella provincia di Ancona, 6 nella provincia di Pesaro-Urbino, 1 nella provincia di Fermo, 1 nella provincia di Ascoli Piceno e 1 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (3 casi rilevati), contatti in setting domestico (2 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (4 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (1 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (0 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (0 casi rilevati), Contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione (0 casi rilevati), screening percorso sanitario (0 casi rilevati), contatti con provenienza extra-regione (0 casi rilevato) e di 2 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico. Nel percorso Screening un totale di n.229 test antigenici effettuati e n.2 soggetti rilevati positivi (da sottoporre al tampone molecolare) un rapporto positivi/testati 1%.

TOSCANA – Sono 73 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 24 giugno, secondo i dati del bollettino anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 73 su 13.953 test di cui 6.834 tamponi molecolari e 7.119 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,52% (1,4% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani.