Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi: numeri regioni 21 giugno

Il bollettino Covid Italia di oggi, 21 giugno 2021, mentre tutta l’Italia -tranne la Valle d’Aosta- è in zona bianca. Da oggi anche in zona gialla scompare il coprifuoco, mentre entra nel vivo il dibattito sull’obbligo di indossare mascherine all’aperto. I dati regione per regione della Protezione Civile, le news su contagi e morti e il punto sui vaccini nelle regioni. I numeri da Lombardia e Lazio, Veneto e Campania, Sardegna e Piemonte, Sicilia e Puglia e le notizie dalle grandi città come Roma, Milano e Napoli. I dati delle regioni:

Nessun contagio da coronavirus nelle Marche oggi, 21 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri sono stati testati 812 tamponi: 309 nel percorso nuove diagnosi (di cui 87 screening con percorso Antigenico) e 503 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 0%). Nessun positivo è emerso dai test.

Sono 45 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 21 giugno, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani sui social. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 45 su 4.887 test di cui 3.828 tamponi molecolari e 1.059 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,92% (2,3% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 2.733.325.