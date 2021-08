Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 10 agosto

Il bollettino Covid Italia di oggi, martedì 10 agosto 2021 con dati e news della Protezione Civile – regione per regione – su contagi, ricoveri e i morti. I bollettini giornalieri da Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Campania, Sicilia e gli aggiornamenti sui vaccini mentre si fa chiarezza su alcuni aspetti del Green pass obbligatorio. Ecco i dati delle Regioni di oggi:

Sono 511 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 agosto in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 5 morti. i nuovi casi, lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente, sono stati confermati 494 con tampone molecolare e 17 da test rapido antigenico. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 240.122 (93% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 7.025 tamponi molecolari e 5.878 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4% è risultato positivo. Sono invece 5.273 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 9,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 11.040, +2,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 292 (9 in più rispetto a ieri), di cui 30 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 5 nuovi decessi: un uomo e 4 donne con un’età media di 75 anni.

Sono 316 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 10 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrato un morto. I nuovi casi sono stati individuati su 14.240 test per l’infezione: 35 in provincia di Bari, 27 in provincia di Brindisi, 80 nella provincia BAT, 23 in provincia di Foggia, 82 in provincia di Lecce, 57 in provincia di Taranto, 9 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. Sono 3.652 i casi attualmente positivi. I pazienti ricoverati per covid, tra reparti e terapia intensiva, sono 133.