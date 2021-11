Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 11 novembre

Il bollettino con i dati del Covid in Italia oggi, giovedì 11 novembre 2021, numeri e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte, Lombardia e Veneto, Liguria, Toscana e Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il punto sulla terza dose, dopo l’annuncio del ministro della Salute Speranza: dall’1 dicembre in Italia il booster del vaccino anti covid – con Pfizer o Moderna – spetta anche ai cittadini della fascia 40-60 anni.

Sono 509 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 novembre in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 4 morti. Nella regione continua dunque ad aumentare il numero dei casi a fronte però di un maggior numero di test effettuati. Infatti i nuovi contagi registrati sono 509 su 36.741 test di cui 10.474 tamponi molecolari e 26.267 test rapidi. Ieri erano stati 418 su 26.625 test. Cala leggermente il tasso dei nuovi positivi, che oggi si attesta a 1,39% (4,8% sulle prime diagnosi), mentre ieri era 1,57% (4,7% sulle prime diagnosi). I nuovi contagi sono stati confermati 484 da tampone molecolare e 25 da test rapido antigenico, che portano il totale a 293.343 dall’inizio dell’emergenza sanitaria di Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 279.043 (95,1% dei casi totali). Sono invece 10.690 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 4,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 6.980, +2,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 295 (2 in più rispetto a ieri), di cui 24 in terapia intensiva (2 in meno). Registrati 4 nuovi decessi: un uomo e 3 donne con un’età media di 79,5 anni (1 a Firenze, 1 a Massa Carrara, 1 a Siena, 1 a Grosseto).

In Veneto oggi è stato superato il ‘muro’ dei 1.000 contagi covid giornalieri secondo i numeri del bollettino dell’11 novembre. Nelle ultime 24 ore infatti sono stati 1.077 i nuovi casi, mentre si registrano anche 5 vittime nelle ultime 24 ore, come riferisce la regione. Numeri che confermano la quarta ondata in atto, e che non si vedevano dallo scorso inverno nel pieno della terza ondata. Il totale dei positivi da inizio pandemia sale a 488.269 e sono 14.224 gli attualmente positivi. Mentre I decessi da inizio epidemia hanno raggiunto quota 11.863. Al primo posto per numero di contagi c’è la provincia di Padova, con 241 casi, segue Venezia con 198, Verona con 190, Vicenza con 188, Treviso con 152, sale il contagio anche a Rovigo, con 49 casi e Belluno, con 47. Sono 269 i pazienti ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali (+4), e 59 (+2) quelli nelle terapie intensive.