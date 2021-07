Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 13 luglio

l bollettino Covid Italia di oggi, martedì 13 luglio 2021, con dati della Protezione Civile e regione per regione su contagi, ricoveri, morti. Il punto e le ultime notizie mentre si accende il dibattito sull’obbligo di vaccino nel Paese in allerta per la variante Delta. I numeri sul coronavirus da Lombardia e Lazio, Veneto e Campania, Sardegna e Piemonte, Sicilia e Puglia. Le ultime notizie dalle grandi città come Roma, Milano e Napoli. I dati delle regioni:

Sono 254 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 13 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione diffusi dal governatore Luca Zaia. “Gli assembramenti o la scarsa attenzione fanno effetto”, dice il presidente. Da ieri, registrato un morto. I nuovi casi sono stati individuati su 25.927 tamponi, il tasso di positività è allo 0,97%. “I positivi che abbiamo sono sostanzialmente tutti asintomatici, ma vuol dire che il virus sta circolando”, dice Zaia. I ricoverati in totale sono 249 (+6), quelli in terapia intensiva in particolare sono 16. “In terapia intensiva, nelle ultime 48 ore sono entrati 3 cinquantenni non vaccinati. Non parliamo di terapia intensiva invasiva, non si tratta di respiratore o di casco. Ad oggi, il vaccinato per noi è asintomatico o se la cava con un raffreddore: il vaccino ci garantisce un certo muro”.

Sono 65 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 13 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani sui social. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 65 su 6.849 test di cui 5.169 tamponi molecolari e 1.680 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,95% (1,6% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 3.406.149.