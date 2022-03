Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 14 marzo

(Adnkronos) – Il bollettino con i numeri Covid in Italia di oggi, lunedì 14 marzi 2022, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte e Lombardia, Veneto e Toscana, Lazio, Campania e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli. Il bollettino:

Sono 1.769 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 14 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato su Telegram dal governatore Eugenio Giani. Registrati altri 16 morti. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.769 su 10.539 test di cui 4.400 tamponi molecolari e 6.139 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,79% (51,7% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 8.740.690 di cui 2.322.481 dosi booster.

I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 859.964 (95,7% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 29.205, +1,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 681 (14 in più rispetto a ieri), di cui 38 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 16 nuovi decessi: 8 uomini e 8 donne con un’età media di 81 anni.

Sono 1.750 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 14 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 17 morti in base alla differenza tra il totale odierno e il numero complessivo di decessi segnalato ieri nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. In ospedale, i pazienti covid ricoverati in area medica sono 769 (-3), in terapia intensiva 61 persone.