Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 17 dicembre

Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, venerdì 17 dicembre 2021, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. L’indice Rt in lieve calo mentre sale l’incidenza nel quadro dell’epidemia mentre i riflettori si accendono sulla variante Omicron e la zona gialla da lunedì 20 dicembre accoglierà altre regioni, a partire da Veneto e Liguria. Ecco i numeri da Lombardia e Lazio, Campania e Toscana, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli.

Sono 1.227 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 17 dicembre 2021, secondo numeri e dati del bollettino covid della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani. Registrati altri 4 morti.

“I nuovi casi registrati oggi in Toscana sono 1.227 su 41.539 test di cui 13.234 tamponi molecolari e 28.305 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,95% (11,1% sulle prime diagnosi). L’incidenza regionale degli ultimi 7 giorni è 180 casi ogni 100 mila abitanti, per l’età 0-11 anni è 393”, scrive Giani su Telegram, aggiungendo che “da settimane i nuovi casi sono in aumento in tutta Italia, ora non abbassiamo la guardia”.

I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 292.133 (92,8% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 15.080, +4,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 390 (19 in più rispetto a ieri), di cui 55 in terapia intensiva (3 in più). Sono 4 i nuovi decessi registrati: 3 uomini e una donna con un’età media di 87,8 anni (1 a Firenze, 2 a Arezzo, 1 a Grosseto). Le persone complessivamente guarite sono 292.133 (543 in più rispetto a ieri, più 0,2%).

Sono 809 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 17 dicembre. Si registrano inoltre altri 7 morti. Più in dettaglio, su 8.384 tamponi molecolari sono stati rilevati 701 nuovi contagi, con una percentuale di positività dell’8,36 %. Sono inoltre 16.113 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 108 casi (0,67%).

Nella giornata odierna si registrano i decessi di 7 persone: nello specifico, si tratta di tre uomini di 77, 76 e 65 anni di Trieste (deceduti in ospedale), una donna di 78 anni di Pordenone (deceduta in ospedale), una donna di 86 anni di Roveredo (deceduta in ospedale), una donna di 88 anni di Budoia (deceduta in ospedale) e infine un uomo di 89 anni di Visco (deceduto in ospedale). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 31, così come si riducono i pazienti presenti in altri reparti che risultano essere 286.Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

Sono 90 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 17 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi (86 riguardano residenti) sono stati individuati su un totale di 1.244 tamponi molecolari.

I lucani guariti o negativizzati sono 71. Ancora in aumento i ricoveri per Covid, sono 33 (+2): 12 nell’ospedale di Potenza e 21, di cui 1 in terapia intensiva, in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 1.699 (+15). Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 4.929 somministrazioni di cui oltre 4.300 sono terze dosi.

Finora 441.584 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (79,8 per cento del totale della popolazione residente in Basilicata, compresi under 12), 409.674 hanno completato il ciclo vaccinale (74 per cento) e 111.788 sono le terze dosi (20,2 per cento), per un totale di 963.046 somministrazioni effettuate.