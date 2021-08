Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 2 agosto

Il bollettino Covid Italia di oggi, lunedì 2 agosto 2021, con dati e news della Protezione Civile – regione per regione – su contagi, ricoveri, morti. I numeri sulla pandemia di coronavirus da Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Campania e Sicilia e il punto sui vaccini. “La campagna di vaccinazione non si ferma” ha assicurato la Regione Lazio dopo il grave attacco hacker subito dal sito regionale. Continua intanto il confronto tra gli esperti su due temi in particolare, terza dose e vaccino ai ragazzi.

Sono 25 i nuovi contagi di coronavirus in Abruzzo secondo i dati del bollettino di oggi, 2 agosto. Si registra un morto nelle ultime 24 ore, che porta a 2.515 il totale dei decessi nella regione dall’inizio della pandemia di Covid-19.

Attualmente i positivi in Abruzzo sono 1.486 (-21 rispetto a ieri), 38 pazienti (+4) sono ricoverati in ospedale in area medica; uno in terapia intensiva, mentre gli altri 1.447 (-26) sono in isolamento domiciliare. Da ieri sono stati eseguiti 593 tamponi molecolari (1.262.793 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 480 test antigenici (584.948). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 2,32%.

In Toscana sono 452 i nuovi casi Covid (437 confermati con tampone molecolare e 15 da test rapido antigenico), che portano il totale a 253.127 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 238.354 (94,2% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 4.903 tamponi molecolari e 1.111 tamponi antigenici rapidi, di questi il 7,5% è risultato positivo. Sono invece 3.000 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 15,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 7.854, +3,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 179 (12 in più rispetto a ieri), di cui 20 in terapia intensiva (2 in più). Oggi si registrano 6 nuovi decessi: 2 uomini e 4 donne con un’età media di 69,8 anni.



Sono 65 i nuovi contagi da coronavirus nelle Marche secondo il bollettino di oggi, lunedì 2 agosto. Nessun nuovo decesso. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 849 tamponi tra molecolari e antigenici. In totale sono 35 i ricoverati, di cui sei in terapia intensiva. Da inizio pandemia sono stati diagnosticati 105.753 casi nelle Marche, mentre i decessi sono stati 3.039 in tutto nella Regione.