Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 22 ottobre

Bollettino con i dati del Covid in Italia oggi, venerdì 22 ottobre 2021, con numeri e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Lombardia, Piemonte e Veneto, Toscana e Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il punto sulla campagna vaccini in Italia.

Ecco i dati aggiornati, regione per regione

Sono 384 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 22 ottobre. Ad anticipare i dati è il governatore della Regione Luca Zaia. “La pandemia è sicuramente in remissione, non è finita, il virus c’è , ma è iniziata la fase di convivenza. Abbiamo avuto 384 contagi nelle ultime 24 e abbiamo 209 pazienti ricoverati in area non critica e 30 in terapia intensiva, con un calo di 3 pazienti”, ha detto Zaia.

Sono 277 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 22 ottobre. 29.032 i test effettuati, di cui 8.718 tamponi molecolari e 20.314 test rapidi. Lo comunica su Telegram il presidente della Regione Eugenio Giani. Anche ieri i nuovi casi erano stati 277 ma su 35.611 test. Ne consegue che oggi il tasso dei nuovi positivi è più alto rispetto a ieri, facendo segnare lo 0,95% (3,3% sulle prime diagnosi).