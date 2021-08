Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 26 agosto

Il bollettino Covid Italia di oggi, giovedì 26 agosto 2021, con dati e news della Protezione Civile – regione per regione – su contagi, ricoveri, morti da Lombardia e Veneto, Toscana e Lazio, Campania, Puglia e Sicilia, che si avvia verso la zona gialla. I numeri nelle regioni e nelle città – da Milano a Roma, da Napoli a Palermo – mentre il report Gimbe segnala che “continuano a salire i ricoveri tra i non vaccinati”.

Sono 677 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 26 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 677 su 13.644 test di cui 8.945 tamponi molecolari e 4.699 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,96% (10,5% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani sui social, spiegando che “8 toscani su 10 hanno già ricevuto la prima dose” di vaccino, “milioni e 140mila persone anche il richiamo pari al 66% di tutti gli over 12”.

Sono 284 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 agosto 2021 in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registra un nuovo decesso. Effettuati 13.465 test giornalieri. Sono 4.547 le persone attualmente positive, 228 quelle ricoverate in area non critica, 24 in terapia intensiva. Da inizio emergenza in Puglia sono stati registrati 262.425 casi totali di positività, 251.180 persone guarite e 6.698 decessi.