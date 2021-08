Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 27 agosto

Il bollettino Covid Italia di oggi, venerdì 27 agosto 2021, con dati e news della Protezione Civile – regione per regione – su contagi, ricoveri, morti. I numeri da Lombardia, Emilia Romagna, Lazio e Campania mentre nel Paese l’indice Rt scende a 1,01. La Sicilia, complici i contagi legati alla variante Delta, si avvia in zona gialla. I numeri delle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il punto sui vaccini dopo l’introduzione del green pass obbligatorio. I dati delle regioni:

Sono 302 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 27 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. In particolare, si segnalano 83 casi in provincia di Lecce, 76 in provincia di Barletta-Andria-Trani, 41 contagi nella provincia di Bari e 44 in quella di Foggia. Da ieri, registrati 3 morti. I nuovi positivi sono individuati su 13.248 test. Le persone attualmente positive sono 4.596. I pazienti ricoverati per covid in area non critica sono 235. In terapia intensiva, invece, 22 persone.

Sono 752 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 27 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 752 su 14.332 test di cui 8.615 tamponi molecolari e 5.717 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,25% (11,1% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 4.770.104.

Giani, inoltre, annuncia che “stanno partendo le lettere di sospensione per gli operatori sanitari no vax, in Toscana sono circa 4.500. Chi non intende vaccinarsi non può prendersi cura degli altri”.