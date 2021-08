Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 29 agosto

Il bollettino Covid Italia di oggi, 29 agosto, con dati e news della Protezione Civile – regione per regione – su contagi, ricoveri, morti. I numeri da Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Campania e Sicilia, da domani nuovamente in zona gialla. I numeri delle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il punto sulla campagna dei vaccini. I dati delle regioni:

Sono 198 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 29 agosto. Registrato inoltre un altro morto. 10.156 i test giornalieri eseguiti, 4.683 le persone attualmente positive. 241 i ricoverati in area non critica, 25 i pazienti in terapia intensiva. 263.229 i casi totali dall’inizio della pandemia, 3.259.637 il totale dei test eseguiti, 251.843 le persone guarite, 6.703 quelle decedute.

Sono 528 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 29 agosto. Registrati inoltre altri 2 morti. 14.296 i test effettuati, di cui 8.749 tamponi molecolari e 5.547 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,69% (7,5% sulle prime diagnosi). I vaccini attualmente somministrati sono 4.802.244.

Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 270.534. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 251.949 (93,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.749 tamponi molecolari e 5.547 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,7% è risultato positivo. Sono invece 7.016 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 7,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 11.580, +0,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 472 (12 in più rispetto a ieri), di cui 53 in terapia intensiva (6 in più). Si registrano 2 nuovi decessi: 2 uomini, con un’età media di 90,5 anni, in provincia di Grosseto. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.