Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 3 giugno

Il bollettino Covid Italia di oggi, 3 giugno, con i dati della Protezione Civile mentre si aprono le prenotazioni per i vaccini senza classi di età e altre regioni si apprestano a passare in zona bianca: a Sardegna, Molise e Friuli Venezia Giulia potrebbero aggiungersi Abruzzo, Liguria, Veneto e Umbria. In attesa del monitoraggio di domani, con le decisioni della cabina di regia e l’ordinanza del ministro Roberto Speranza, ecco contagi, ricoveri e morti regione per regione. Le ultime news dalle città – Roma, Milano, Napoli – e le notizie da Lombardia a Lazio, da Toscana a Sicilia, da Sardegna a Veneto. I dati delle regioni:

Sono 35 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 3 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Il Servizio Sanità delle Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1013 tamponi: 420 nel percorso nuove diagnosi (di cui 15 nello screening con percorso Antigenico) e 593 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari all’8,3%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 35 (2 in provincia di Macerata, 15 in provincia di Ancona, 12 in provincia di Pesaro-Urbino, 1 in provincia di Fermo, 4 in provincia di Ascoli Piceno e 1 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (10 casi rilevati), contatti in setting domestico (8 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (9 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (1 caso rilevato), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (4 casi rilevati). Per altri 3 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 15 test e sono stati riscontrati 4 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare) per un rapporto positivi/testati pari al 27%.

Sono 186 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 3 giugno, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 186 su 8.873 test di cui 7.070 tamponi molecolari e 1.803 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,10% (5,1% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani sui social, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 2.190.369.