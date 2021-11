Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 4 novembre

Il bollettino con i dati del Covid in Italia oggi, giovedì 4 novembre, numeri e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Lombardia, Piemonte e Veneto, Toscana e Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il punto sulla campagna vaccini in Italia nel giorno dell’annuncio del generale Figliuolo sul “probabile futuro allargamento dell’offerta vaccinale alla platea 5-11 anni”.

Sono 734 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 4 novembre. Si registrano inoltre altri 5 morti. Il totale delle persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia arriva a 482.673, quello delle vittime a 11.841. Gli attuali positivi sono 11.416 (+242). Salgono, se pur lievemente, anche i pazienti Covid ricoverati nei reparti non critici, in totale sono 228 (+3), quelli terapie intensive 45 (+4).

Sono 224 i nuovi contagi da coronavirus oggi 4 novembre 2021 in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registra un altro decesso.

I nuovi casi di positività su 20.992 test giornalieri. Sono 3.139 le persone attualmente positive in Puglia, 146 quelle ricoverate in area non critica, 17 in terapia intensiva. Da inizio emergenza, nella Regione registrati 273.548 casi totali, 4.261.125 i test eseguiti, 263.565 le persone guarite e 6.844 i decessi.

Sono 385 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 4 novembre 2021, secondo i dati covid del bollettino regionale. Si registra inoltre un altro morto. 362 i casi confermati con tampone molecolare e 23 da test rapido antigenico, che portano a 290.706 il totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 277.323 (95,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.918 tamponi molecolari e 20.837 tamponi antigenici rapidi, di questi l’1,3% è risultato positivo. Sono invece 8.867 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 4,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 6.085, +2,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 300 (3 in più rispetto a ieri), di cui 26 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 91 anni.

Alle 12.00 di oggi sono state effettuate complessivamente 5.930.298 vaccinazioni, 15.722 in più rispetto a ieri (+0,3%), tenendo presente che le Aziende del Sistema Sanitario Regionale proseguono per l’intera giornata. La Toscana è la 1° regione per % di dosi somministrate su quelle consegnate (il 96,3% delle 6.156.616 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 161.662 per 100mila abitanti (media italiana: 152.294 per 100mila).