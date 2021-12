Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 5 dicembre

Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, domenica 5 dicembre 2021, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte, Lombardia e Veneto, Toscana e Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi. A poche ore dall’entrata in vigore del Super green pass, domani 6 dicembre, riflettori sempre accesi sulla variante Omicron “diventata preoccupante”.

Sono 669 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 5 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani sui social. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 669 su 31.887 test di cui 9.682 tamponi molecolari e 22.205 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,10% (8,0% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 6.475.461.

Sono 249 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 5 dicembre 2021, secondo i numeri covid del bollettino della regione. Spiccano i 93 positivi in provincia di Foggia. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su 19.343 test. Le persone attualmente positive nella regione sono 4.600. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 139, mentre le persone in terapia intensiva sono 21.

Sono 378 i contagi da coronavirus in Alto Adige oggi, 5 dicembre 2021, secondo i numeri del bollettino covid. Registrati un morto. Tra i nuovi casi nella provincia – dove nei giorni scorsi è stato individuato un caso di variante Omicron – 210 sono stati confermati da tampone molecolare e 168 da test antigenici. Le vittime dall’inizio della pandemia sono 1.249. I pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva sono 16, ieri erano 14. A livello provinciale ad oggi sono stati effettuati in totale 736.095 tamponi su 263.996 persone.

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 93 mentre i ricoverati nelle strutture private convenzionate sono 71 e quelli in isolamento nelle strutture di Colle Isarco 5. Le persone in isolamento domiciliare sono 10.272 e quelle che hanno lo concluso sono 163.385. Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento sono 173.657. I guariti totali sono 85.441 (+273).