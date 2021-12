Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 6 dicembre

Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, lunedì 6 dicembre 2021, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte, Lombardia e Veneto, Toscana e Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi. Nel giorno in cui entra in vigore il Super green pass e il Green pass diventa obbligatorio su busa, metro e tram, la variante Omicron arriva in Sardegna on il primo caso registrato nella regione.

Sono 1.709 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 6 dicembre, in Veneto secondo il bollettino con i dati Covid della Regione. Si registrano anche 2 nuovi decessi. Il totale degli infetti dall’inizio della pandemia sale a 532.291, quello dei decessi a 12.005. Non si ferma la crescita invece dei ricoveri negli ospedali: nei reparti medici sono 700 i malati Covid (+ 44). Un ricoverato in meno invece rispetto a ieri nelle terapie intensive, 122.

Sono 544 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Toscana oggi, 6 dicembre, su 14.517 test di cui 6.000 tamponi molecolari e 8.517 test rapidi. Lo comunica su Telegram il presidente della Regione Eugenio Giani. Si impenna il tasso dei nuovi positivi, che passa da 2,10% (8% sulle prime diagnosi) di ieri a 3,75% (12,1% sulle prime diagnosi) di oggi.

Sono 109 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 dicembre in Alto Adige, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 6 morti. I laboratori dell’Azienda sanitaria della regione nelle ultime 24 ore hanno effettuato 912 tamponi pcr. Sono stati inoltre 112 i test antigenici positivi. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 98. I pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate sono, al 3 dicembre, 71. I pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco sono 4 e i pazienti Covid ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 15. Le persone in quarantena o isolamento domiciliare sono 9.949.