Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 7 dicembre

Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, martedì 7 dicembre 2021, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Lombardia e Lazio, Campania e Toscana, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi. Intanto il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, segnala che la curva dei contagi è in crescita e che i casi di variante Omicron in Italia al momento sono 11.

Sono 388 i nuovi contagi da coronavirus rilevati oggi, 7 dicembre, Friuli Venezia Giulia, secondo i dati Covid del bollettino della Regione. Eseguiti 7.987 tamponi molecolari con una percentuale di positività del 4,85%. Sono inoltre 24.045 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 117 casi (0,48%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 11 persone. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 28, mentre i pazienti in altri reparti sono 303.

Sono 498 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 7 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani sui social. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 498 su 38.874 test di cui 8.603 tamponi molecolari e 30.271 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,28% (5,9% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 6.513.453.