Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 8 novembre

Il bollettino con numeri e dati Covid in Italia oggi, lunedì 8 novembre, con news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. Mentre la quarta ondata è in corso, l’Italia accelera sulla terza dose. Numeri, date e notizie da Lombardia e Lazio, Piemonte e Veneto, Toscana e Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Roma, Milano e Napoli.

I DATI DELLE REGIONI, IL BOLLETTINO

TOSCANA

Sono 263 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Toscana oggi, 8 novembre, secondo i dati del bollettino Covid anticipati dal presidente della Regione, Eugenio Giani. Eseguiti 12.689 test di cui 5.757 tamponi molecolari e 6.932 test rapidi. Il tasso dei positivi è 2,07% (6,2% sulle prime diagnosi).

VENETO

Sono 432 i nuovi contagi da coronavirus oggi 8 novembre in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registra 1 morto. I nuovi casi sono stati individuati a fronte di 6.608 tamponi molecolari e di 23.260 tamponi antigenici. Salgono a 485.378 i casi da inizio della pandemia, le vittime complessive sono quindi 11.849. E Sono 12.903 gli attuali positivi, 214 il totale dei ricoverati positivi, 46 in terapia intensiva.