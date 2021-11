Cresce l’allarme per i contagi nella zona del Nord-Est dell’Italia. In Veneto tornano i focolai, in particolare nella zona delle terme Euganee, dove sono 7 gli alberghi interessati dai contagi che, per il 90% riguardano turisti. A Trieste il cluster della protesta si allarga, in Alto Adige il governo locale vede il rischio di nuove restrizioni come nella vicina Austria. Salgono i contagi nelle scuole della Lombardia.