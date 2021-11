Covid oggi Italia, in un giorno 55 ingressi in terapia intensiva

10.638 nuovi contagi da coronavirus in Italia e altri 69 morti nelle ultime 24 ore. Secondo il bollettino di oggi, sono inoltre 55 gli ingressi di pazienti covid in terapia intensiva in un giorno, che portano il totale dei ricoverati a 503, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. Al netto dei dimessi in terapia intensiva ci sono 17 pazienti in più di ieri. Salgono anche i ricoverati con sintomi, 28 in più, che portano il totale a 4.088.

Dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate dal covid-19 4.893.887 persone mentre le vittime sono 133.034. I guariti sono 4.628.340, 5.148 nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia ci sono 132.513 positivi al coronavirus, 5.428 in più di ieri.