Covid in Italia, secondo i dati del report Iss di oggi, l’incidenza continua ad aumentare con 155 contagi per 100mila abitanti. Rt nazionale a 1.20, in forte aumento i nuovi casi non associati a catene di trasmissione mentre sale il tasso di occupazione delle terapie intensive e i ricoveri. 20 le Regioni a rischio moderato, 1 a rischio basso. Diminuiscono invece i casi rilevati con tracciamento dei contatti.