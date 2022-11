Covid oggi Italia, Iss: “Variante Cerberus di Omicron al 30,7%”

(Adnkronos) – Covid in Italia, a oggi aumenta la prevalenza della sottovariante Omicron BA.5, BQ.1, ribattezzata ‘Cerberus’. Lo sottolinea la flash survey condotta dall’Istituto superiore di sanità (Iss) e dal ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler, con i dati relativi all’8 novembre scorso. “Analogamente a quanto segnalato in altri Paesi in questa indagine si evidenzia BQ.1 in significativo aumento, con una prevalenza pari a 30,7%”.

In particolare, secondo l’indagine rapida, “la variante BQ.1 è attenzionata a livello internazionale per la presenza di ulteriori mutazioni rispetto a BA.5, (quali ad esempio la mutazione R346T caratteristica di BQ.1.1), nella sequenza codificante la proteina spike, mostrando un significativo vantaggio di crescita rispetto ad altre varianti”, ricordano gli esperti.