Covid oggi Italia, Pregliasco: “C’è rialzo, picco a metà dicembre”

(Adnkronos) – “La nuova onda di Covid in Italia è cominciata”. I dati del monitoraggio settimanale di Istituto superiore di sanità e ministero della Salute – in crescita dopo diverse settimane di calo – evidenziano “l’inizio di un rialzo atteso”, spiega all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco. “Un rialzo” che secondo l’esperto, docente di Igiene all’Università Statale di Milano e direttore sanitario dell’Irccs Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio, dovrebbe proseguire e caratterizzare anche il Natale, con un picco che ci si può aspettare “dopo la metà di dicembre”.

“Come ho detto – sottolinea Pregliasco – penso che sarà un’onda, o almeno i modelli matematici così ci dicono, e non un’ondata intesa come una situazione pesante, con punte elevate. Però ci indica ciò che dobbiamo ancora attenderci via via che l’inverno procederà”. Perché “oltre a questo rialzo delle infezioni da Sars-CoV-2 – precisa il virologo – siamo già vedendo anche un incremento dell’influenza. Quindi siamo nel mezzo di una classica pre-stagione influenzale, con l’aggiunta di una quota di Covid”.