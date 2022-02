Covid oggi Italia, report Iss: continua calo Rt e incidenza

(Adnkronos) – Continuano a scendere in Italia i parametri epidemiologici Covid-19 di incidenza ed Rt. In particolare, l’incidenza si attesta questa settimana a 672 ogni 100.000 abitanti, rispetto ai 962 ogni 100.000 abitanti della settimana scorsa. Per quanto riguarda l’indice Rt medio calcolato sui casi sintomatici, nel periodo 26 gennaio-8 febbraio, è pari a 0,77 (range 0,72–0,88), in diminuzione rispetto alla settimana precedente e al di sotto della soglia epidemica. E’ quanto risulta dai dati del monitoraggio dell’andamento epidemiologico SarS-Cov-2, emersi all’esame della Cabina di regia, e diffusi dall’Istituto superiore di Sanità (Iss).

Stesso andamento in calo – si legge nel report – per l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero, che si attesta a 0,79 (0,78-0,81) all’8 febbraio rispetto allo 0,86 (0,85-0,88) del 1 febbraio.