Covid oggi Italia, report Iss: mortalità per non vaccinati 17 volte più alta

(Adnkronos) –

Il tasso di mortalità per Covid dei non vaccinati è 17 volte più alto rispetto a chi ha fatto il booster. Lo riporta l’ultimo report dell’Istituto superiore di sanità. Dato che si abbassa a 6 volte circa più alto se si confrontano i non vaccinati con chi ha fatto il ciclo completo da meno di 120 giorni. “Il tasso di ricoveri in terapia intensiva, relativo alla popolazione di età sopra i 12 anni, nel periodo 7 gennaio-6 febbraio per i non vaccinati risulta circa sei volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meno di 120 giorni e circa diciassette volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva o booster”.

L’efficacia del vaccino, ovvero la riduzione percentuale del rischio nei vaccinati rispetto ai non vaccinati, nel prevenire i casi di malattia severa è “pari al 93% nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva o booster” e pari “all’86% nei vaccinati con ciclo completo da meno di 90 giorni, 88% nei vaccinati con ciclo completo da 91 e 120 giorni, e 83% nei vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da oltre 120 giorni”.