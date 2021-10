Covid oggi Italia, Ricciardi: “Non ne siamo ancora lontanamente usciti”

In Italia “non siamo ancora lontanamente usciti dalla pandemia di Covid”. Lo ha sottolineato Walter Ricciarci, professore di Igiene dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, consigliere scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza, nel suo intervento al Forum Sistema Salute alla Leopolda di Firenze. “In Italia siamo stati eroici, straordinari, abbiamo preso misure durissime che erano impensabili. Gli altri ci guardavano come matti, ci ritenevano emotivi, ci prendevano quasi in giro. In quel momento abbiamo guidato il mondo e chi ci ha seguito ha avuto meno danni. Poi abbiamo avuto la seconda e terza ondata che erano evitabili e l’abbiamo pagata con 70mila morti, e lì siamo stati pessimi”

“Bisogna dare atto a Draghi e a Speranza che hanno continuato a promuovere l’evidenza scientifica alla base delle decisioni e ora siamo tra i migliori al mondo perché non ci basiamo solo sulla vaccinazione e sulle misure restrittive ma è l’insieme delle misure che va adottato – ha rimarcato Ricciardi – Certamente ci sarà un aumento dei casi tra l’autunno e l’inverno, ma non sarà drammatico, sarà gestibile, soprattutto se ci approcceremo alla terza dose, come stiamo facendo, per i più fragili”.