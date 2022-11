Covid oggi Italia, ricoveri in lieve calo in 7 giorni: report Fiaso

(Adnkronos) – Lieve calo dei ricoveri Covid in Italia, che in una settimana sono diminuiti del 6,3%. E’ quanto emerge dalla rilevazione dell’8 novembre effettuata negli ospedali sentinella aderenti alla rete Fiaso. Nel report settimanale – spiega la Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere – si registra una lieve variazione relativa esclusivamente ai ricoverati nei reparti ordinari Covid, mentre non subiscono alcuna oscillazione percentuale e rimangono stabili le presenze in terapia intensiva.

La discesa più significativa delle ospedalizzazioni nei reparti Covid riguarda le strutture del Nord (-9,3%) e del Sud (-8%), mentre in quelle del Centro la situazione appare sostanzialmente stabile (-0,6%).

Nelle rianimazioni – evidenzia la Fiaso – la stragrande maggioranza dei pazienti Covid è contestualmente affetta da altre patologie ed è per lo più o non vaccinata o vaccinata da oltre 6 mesi, dunque sprovvista della copertura fornita dalla quarta dose. I no vax in terapia intensiva hanno in media 63 anni, mentre tra i soggetti vaccinati l’età media sale a 70 anni.

Complessivamente – si legge ancora nel rapporto settimanale – negli ospedali sentinella Fiaso il 44% dei pazienti è costituito da ricoverati ‘per Covid’, con sindromi respiratorie e polmonari; il restante 56% è rappresentato invece da pazienti ‘con Covid’, trovati incidentalmente positivi al tampone pre-ricovero, ma arrivati in ospedale per curare altre patologie.

Anche tra i pazienti minori di 18 anni, registrati nei quattro ospedali pediatrici e nei reparti di Pediatria degli ospedali aderenti alla rete sentinella Fiaso, si osserva una stabilità dei ricoveri. Ci sono piccole oscillazioni, osserva la Federazione, ma il numero dei ricoverati è sempre molto limitato.