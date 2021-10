Covid oggi Italia, Rt in lieve aumento a 0,85: cala incidenza

L’indice Rt in lieve aumento in Italia secondo i dati covid del monitoraggio della Cabina di Regia, riferiti dall’Istituto superiore di Sanità (Iss) in una nota. Nel periodo 22 settembre – 5 ottobre è stato pari a 0,85 (range 0,82 – 0,87), al di sotto della soglia epidemica e in leggero aumento rispetto alla settimana precedente, quando l’indice si attestava a 0,83. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero – riporta l’Iss – è pari a Rt=0,83 (0,78-0,88).

Continua a diminuire l’incidenza settimanale dei casi di Covid-19 a livello nazionale: scende a 29 casi per 100.000 abitanti nel periodo 08-14 ottobre, rispetto ai 34 per 100.000 abitanti registrati nella settimana precedente (1-7 ottobre). L’incidenza – si sottolinea – si trova al di sotto della soglia settimanale di 50 casi ogni 100.000 abitanti che potrebbe consentire il controllo della trasmissione basato sul contenimento ovvero sull’identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti.

A livello nazionale si riduce il tasso di occupazione dei pazienti Covid-19 sia nei reparti di area medica (4,3%) sia in quelli di terapia intensiva che registra un lieve calo, raggiungendo il 3,8%.