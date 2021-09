Covid oggi Italia, Rt in lieve calo: sale incidenza

Covid in Italia, Rt in lieve calo a 0,97, incidenza in leggero aumento a 74 casi per 100mila abitanti. E’ quanto emerge dalla bozza del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 in Italia. “Aumenta il numero di Regioni/Province autonome classificate a rischio epidemico moderato”, anche se “nessuna Regione/Pa presenta un rischio epidemico alto”, si legge nella bozza.

Il documento indica che “17 Regioni/Pa risultano classificate a rischio moderato”, mentre “le restanti 4 Regioni risultano classificate a rischio basso. Sette Regioni/Pa riportano allerte di resilienza. Nessuna riporta molteplici allerte di resilienza”.