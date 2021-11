Covid oggi Italia, Speranza: “Siamo ancora dentro a sfida”

I contagi da Covid-19 in Italia aumentano e secondo il ministro della Salute Roberto Speranza “siamo ancora dentro a una sfida non risolta”. Intervenendo al corso del convegno ‘Riflessioni sulla pandemia da Sars Cov2- il contributo del comparto Difesa e sicurezza sulla mitigazione e nel contrasto’, organizzato dal Fnomceo (Federazione nazionale degli ordini dei medici Chirurghi e odontoiatri), in collaborazione con il comparto Difesa e Sicurezza, Speranza ha sottolineato che “dobbiamo leggere questi mesi: la mia opinione personale è che il nostro paese abbia retto e abbia tenuto, le istituzioni Repubblicane hanno saputo gestire una pandemia che ha messo tutti a dura prova”.

“Il ssn – ha aggiunto Speranza – è la pietra più preziosa che abbiamo e per troppi anni è stata considerata una voce di bilancio e se c’era da tagliare si tagliava. Il servizio sanitario nazionale merita investimenti e risorse. Come istituzioni dobbiamo prenderci cura di chi si prende cura di noi e credo che con le risorse del Pnrr possiamo invertire la tendenza. Il Servizio sanitario nazionale e la sua forza sono la premessa per la ripresa dell’Italia”.