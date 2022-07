Covid oggi Italia, “stiamo entrando in fase picco: ricoveri saliranno ancora”

(Adnkronos) – “Stiamo entrando nella fase del picco dei contagi” covid “al netto che non sappiamo quanti siano i positivi ai tamponi ‘fai da te'”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Antonello Maruotti, ordinario di Statistica dell’Università Lumsa e co-fondatore dello StatGroup19, gruppo interaccademico di studi statistici sulla pandemia di Covid-19. Sull’incremento dei ricoveri in area medica, registrato oggi anche dal monitoraggio della Cabina di regia Istituto superiore di sanità-ministero della Salute (15,8%), Maruotti avverte che “saliranno ancora almeno per altri 15 giorni”, mentre “stiamo vedendo come la crescita dei casi si sta fermando, forse con più lentezza al Sud”, precisa.

“Un dato che va evidenziato – prosegue il docente – è quello dell’occupazione delle terapie intensive, passata dal 2% al 4%, che conferma la bontà dei vaccini e della campagna vaccinale”. Come saranno le prossime settimana di questa estate all’insegna della pandemia? “La situazione migliorerà soprattutto ad agosto, ma quanto velocemente non lo possiamo dire certo ora”, risponde Maruotti.