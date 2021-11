Covid oggi Italia, Villani: “10-15 bambini ricoverati al giorno”

Al Bambino Gesù “abbiamo una media di 10-15 bambini ricoverati al giorno” per coronavirus. Così Alberto Villani, responsabile della Pediatria generale e malattie infettive del Bambino Gesù, in collegamento con ‘Agorà’ su RaiTre. “In questo momento nessun bambino è ricoverato in terapia intensiva per Covid o per complicanze”, ha aggiunto Villani.

“In età pediatrica ci sono dei casi con sintomi legati all’apparato respiratorio, all’apparato cardiologico a quello gastrointestinale, talvolta anche dell’apparato neurologico, ma la forma più grave è la Mis-c ovvero la sindrome infiammatorio multiorgano che in genere insorge a 6-8 settimane dall’infezione che spesso è silente. Una patologia molto grave e diversi finiscono in terapia intensiva”, ha precisato Villani.

Sulla vaccinazione per i bambini: “E’ una grande opportunità”, ha detto Villani, “il vaccino è sicuro ed efficace e viene già somministrato in altri Paesi, come Israele”.