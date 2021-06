Covid oggi Lazio, 195 contagi e 10 morti. A Roma 134 nuovi casi

Sono 195 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 1 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri 10 morti. A Roma ci sono stati 134 nuovi casi da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 4.225 tamponi molecolari e quasi 15mila antigenici nella Regione. Da ieri i guariti sono stati 2.036. Calano di una le terapie intensive occupate pari a 145. “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 0,7%. Nelle province di Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti si registrano zero decessi” dice l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato.

Questi i dati nel dettaglio. Asl Roma 1: sono 58 i casi nelle ultime 24 ore e 2 decessi. Asl Roma 2: sono 48 casi e 2 morti. Asl Roma 3: sono 28 casi da ieri e un morto. Asl Roma 4: sono 11 i casi nelle ultime 24 ore e 2 decessi. Asl Roma 5: sono 7 nuovi casi nelle ultime 24 ore e un decesso. Asl Roma 6: sono 15 i casi da ieri e 2 decessi.

Nella Asl di Latina sono 7 così come nella Asl di Frosinone, stesso numero anche nella Asl di Viterbo e di Rieti. Nessun morto in provincia da ieri. Nella Regione i positivi sono 16.919, di cui 882 ricoverati, 145 in terapia intensiva e 15.892 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 317.114 e i morti sono stati 8.185.