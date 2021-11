Covid oggi Lazio, D’Amato: “Su 12 morti 8 non erano vaccinati”

“Con il virus non si scherza. In totale 8 su 12 decessi nelle ultime 24 ore riguardano persone non vaccinate e 4 non avevano completato il percorso vaccinale”. Lo sottolinea, in una nota, l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, commentando i dati di oggi dei casi di Covid-19. Si sofferma anche sull’età dei deceduti: “Ieri a Rieti un uomo di 55 anni non vaccinato, oggi altri due uomini di 56 e 69 anni non vaccinati”. “Rinnovo l’appello a non abbassare la guardia e ad eseguire la vaccinazione Covid, compresa la terza dose per la popolazione over 60 anni che può essere fatta nella stessa seduta del vaccino antinfluenzale. E’ molto importante”, conclude.