Covid oggi Lazio, oggi 1.073 contagi e 5 morti. A Roma 383 casi

Sono 1.073 i nuovi contagi da coronavirus registrati nel Lazio oggi, 12 novembre, secondo i dati Covid del bollettino della Regione. Eseguiti 13.955 test molecolari e 37.940 tamponi antigenici per un totale di 51.895 tamponi. Cinque i decessi (-3), 537 i ricoverati (+2), 69 le terapie intensive (+1) e +711 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2%. I casi a Roma città sono a quota 383″.

“Oggi superiamo la soglia psicologica dei mille casi ma in una condizione totalmente diversa da quella di 6 mesi fa, in cui a parità di casi positivi giornalieri avevamo 4 volte in più il numero dei ricoveri in area medica e in terapia intensiva. Questo significa che è assolutamente importante vaccinarsi e fare la dose di richiamo anche per evitare un cambio di scenario. Per altro oggi su cinque decessi notificati quattro non erano vaccinati. E’ assurdo non capire l’importanza della vaccinazione”, evidenzia l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù, annunciando che “nel Lazio si punta ad un potenziamento anche delle somministrazioni degli anticorpi monoclonali per i soggetti che rientrano nei parametri di reclutamento”.

Nel dettaglio i casi e i decessi nelle Asl del Lazio nelle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 116 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 2: sono 166 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 3: sono 101 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 4: sono 57 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 5: sono 185 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 6: sono 129 i nuovi casi e 1 decesso; Nelle province si registrano 319 nuovi casi; Asl di Frosinone: sono 88 i nuovi casi e 1 decesso nelle; Asl di Latina: sono 145 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Rieti: sono 27 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Viterbo: sono 59 i nuovi casi e 0 i decessi.