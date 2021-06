Covid oggi Lombardia, 134 contagi e 2 morti. A Milano 62 nuovi casi

Sono 134 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 25 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri due morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 33.328 tamponi con una percentuale di positività allo 0,4%. Calano a 63, due in meno, i ricoverati in terapia intensiva, mentre i pazienti negli altri reparti sono 298, 23 in meno.

Sono 62 i nuovi casi segnalati invece in provincia di Milano, di cui 44 nella città meneghina. Per quanto riguarda i nuovi casi di coronavirus Sars-CoV-2 registrati nelle altre province, sono 18 a Monza-Brianza, 17 a Brescia, 8 a Mantova, 6 a Varese e a Lodi, 5 a Como, 4 a Bergamo, 2 a Cremona e uno a Pavia.