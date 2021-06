Covid oggi Lombardia, 183 contagi e 3 morti. A Milano 59 nuovi casi

Sono 183 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino della Protezione Civile di oggi, 19 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri tre morti. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 425. I ricoverati negli ospedali lombardi sono 402, in calo di 25 unità, mentre in terapia intensiva sono 80 i ricoverati, 11 in meno di ieri. Da inizio pandemia ci sono state 33.751 vittime nella Regione.

Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Milano a 59, Brescia a 24, Varese a 20, Monza e Brianza a 19 e Como a 11.