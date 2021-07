Covid oggi Lombardia, 215 casi e un morto. A Milano 75 nuovi casi

Sono 215 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 8 luglio. Nella tabella si fa riferimento a un altro morto. A fronte di 31.272 tamponi processati, i positivi sono lo 0,6%. Diminuiscono i ricoverati: i pazienti Covid nei reparti sono 134, 16 in meno, in terapia intensiva 43, uno in meno.

Salgono a 75 i nuovi casi in provincia di Milano, di cui 47 in città. Nessun nuovo contagio nelle province di Lecco e Monza-Brianza. Quanto alle altre province, a Bergamo e a Brescia sono 11 i positivi, a Como 7, a Cremona 18, a Lodi 13, a Mantova 8, a Pavia 6, a Sondrio uno e a Varese 33.