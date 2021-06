Sono 270 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 11 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 5 morti. I nuovi casi sono lo 0,7% su 35.978 tamponi, dei quali 19.417 molecolari e 16.561 antigenici. I pazienti guariti/dimessi ammontano in tutto a 786.849 (+729), di cui 1.999 dimessi e 784.850 guariti. I pazienti in terapia intensiva sono 122 (-8), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 660 (-61).