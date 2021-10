Covid oggi Lombardia, 307 contagi e 5 morti. A Milano 45 casi

Sono 307 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 13 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Registrati 5 decessi che fanno salire a 34.098 il totale di vittime dall’inizio della pandemia. I tamponi effettuati sono 53.236, mentre il rapporto tamponi/positivi si attesta allo 0,5%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 59 (+3) mentre i ricoverati non in terapia intensiva scendono a 315 (-18).

Sono 98 i nuovi positivi al coronavirus registrati nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 45 a Milano città. Lo rende noto Regione Lombardia. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 35 nuovi casi, a Brescia 47, a Como 11, a Cremona 12, a Lecco 10, a Lodi 15, a Mantova 6, nella provincia di Monza e Brianza 26, a Pavia 21, a Sondrio 4 e a Varese 10.