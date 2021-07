Sono 420 i nuovi contagi da Covid-19 registrati oggi, 14 luglio, in Lombardia. I tamponi effettuati, secondo i dati del bollettino della Regione, sono stati 34.930, per un tasso di positività dell’1,2%. Negli ospedali lombardi sono ricoverate 123 persone, 8 in meno di ieri, mentre in terapia intensiva i ricoverati sono 32, tre meno di ieri.