Covid oggi Lombardia, 641 contagi e un morto: bollettino 27 luglio

Sono 641 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 27 luglio. Si registra inoltre un morto. 35.774 i tamponi effettuati, per un tasso di positività dell’1,7%. Il totale dei decessi nella regione da inizio pandemia è di 33.818. Aumentano le persone ricoverate: nei reparti Covid ordinari sono 180, 29 più di ieri; nelle terapie intensive 29, una in più di ieri.

Sono 208 i nuovi casi di Covid-19 in provincia di Milano, di cui 108 nella città capoluogo. Incremento a tre cifre anche in provincia di Varese, dove si registrano oggi 123 nuovi positivi. Seguono Brescia e Como con 51 nuovi casi ciascuna e Bergamo e Mantova con +45. I nuovi casi sono 32 in provincia di Pavia, 14 in quella di Lodi e 10 a Monza e Brianza. Non si registrano nuovi contagi a Lecco e Sondrio.