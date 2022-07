Covid oggi Lombardia, 8.915 contagi e 31 morti. A Milano 2.634 casi

(Adnkronos) – Sono 8.915 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 22 luglio 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 31 morti per un totale di 41.258 dall’inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 46.333 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività del 19,2%. Negli ospedali della regione sono ricoverati 1.524 positivi, 16 in meno da ieri, e 41 in terapia intensiva, stabili rispetto a ieri.

In provincia di Milano i nuovi positivi sono 2.634, di cui 989 a Milano città, a Bergamo 879, a Brescia 1.167, a Como 490, a Cremona 403, a Lecco 264, a Lodi 199, a Mantova 485, a Monza e Brianza 704, a Pavia 615, a Sondrio 163 e a Varese 676.