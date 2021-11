Covid oggi Napoli, 11enne ricoverato: condizioni “critiche e stazionarie”

Sono “critiche seppur stazionarie” le condizioni dell’11enne ricoverato per Covid all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Nell’aggiornamento clinico diffuso in mattinata si legge che il ragazzino è “intubato e ventilato meccanicamente”. Ricoverato la sera dell’8 novembre, “nella giornata di ieri – si legge nel bollettino – dopo una iniziale stabilizzazione del quadro di grave insufficienza respiratoria che ha richiesto l’istituzione di ventilazione meccanica non invasiva si è assistito ad un improvviso peggioramento del quadro clinico generale (tipico della manifestazione clinica della patologia) che ha richiesto la intubazione orotracheale e la ventilazione meccanica invasiva. Continua l’assistenza anche in contatto con gli specialisti dell’Azienda dei Colli”.