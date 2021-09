Covid oggi Nuova Zelanda, prima vittima dopo oltre 6 mesi

Primo morto da Covid in Nuova Zelanda dopo oltre sei mesi. Lo hanno comunicato le autorità. Il Paese è attualmente in lockdown, dopo la scoperta di un singolo caso di contagio lo scorso 18 agosto. La persona deceduta, ha riferito il ministero della Salute, è una donna di 90 anni. L’ultimo decesso da Covid in Nuova Zelanda era stato registrato a metà febbraio. In tutto, le vittime accertate del coronavirus nel Paese sono state 27. Le misure restrittive attualmente in vigore verranno riesaminate lunedì.