Covid oggi Piemonte, 20 contagi e 1 morto: bollettino 21 giugno

Sono 20 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 21 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrato 1 morto. I nuovi casi sono pari allo 0,2% di 9.654 tamponi eseguiti, di cui 7.541 antigenici. Dei 20 positivi, gli asintomatici sono 16 (80,0%).

I ricoverati in terapia intensiva sono 30 (- 2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 213(-7 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1.375. I tamponi diagnostici finora processati sono 5.285.919 (+9.654 rispetto a ieri), di cui 1.728.588risultati negativi.

Il totale dei deceduti dall’inizio dell’emergenza è 11.691.